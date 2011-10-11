〔英国债市〕英债期货小幅收高,盘中因供应压力触及六周低点

路透伦敦10月11日电---英债期货周二触及六周低点,因通膨保值债券标售乏善可陈,且投资人转投现货公债市场以利用英国央行购买公债的机会.

英国债务管理局表示其标售的9亿英镑2037年到期通膨保值债券获得的投标倍数为1.36,为2009年2月来最差.

法国巴黎银行策略师Shahid Ladha表示,"我并不感到意外,因第四季有大量供应,除了例行标售外,我们还有两次通膨保值债券的银团标售."

12月英债期货FLGZ1收高9个跳动点,报127.28,盘中低见126.73的六周低点.可比德债期货FGBLZ1下跌7个跳动点.

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR跌1个基点,报2.578%,10年期英债/德债收益率差持稳在约50个基点.

投资人可能在本月下半月银团发售50年期通膨保值债券前不愿吸纳供应.

英国央行周一开始其新一轮750亿英镑英债购买计划,购入17亿英镑三年期至10年期英债.今日稍後,央行还将购入17亿英镑25年後到期的英债.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>