〔英国债市〕英债期货小幅收高,盘中因供应压力触及六周低点

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦10月11日电---英债期货周二触及六周低点,因通膨保值债券标售乏善可陈,且投资人转投现货公债市场以利用英国央行购买公债的机会.
英国债务管理局表示其标售的9亿英镑2037年到期通膨保值债券获得的投标倍数为1.36,为2009年2月来最差.
法国巴黎银行策略师Shahid Ladha表示,"我并不感到意外,因第四季有大量供应,除了例行标售外,我们还有两次通膨保值债券的银团标售."
12月英债期货FLGZ1收高9个跳动点,报127.28,盘中低见126.73的六周低点.可比德债期货FGBLZ1下跌7个跳动点.
现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR跌1个基点,报2.578%,10年期英债/德债收益率差持稳在约50个基点.
投资人可能在本月下半月银团发售50年期通膨保值债券前不愿吸纳供应.
英国央行周一开始其新一轮750亿英镑英债购买计划,购入17亿英镑三年期至10年期英债.今日稍後,央行还将购入17亿英镑25年後到期的英债.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]
美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
债券新闻..............[DBT-CMN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。