〔欧洲股市〕因意大利债务忧虑重燃而大跌2.2%,10月大涨7.9%

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收挫2.2%

* 10月大涨7.9%,为2009年7月来最大月度升幅

* 意大利股重挫,因主权债收益率上扬

* 法国兴业银行建议做多西班牙股市、作空意大利股市

路透巴黎10月31日电---欧洲股市周一在10月最後一个交易日收挫,因对意大利债务的忧虑重燃,且美国经纪商MF GlobalMF.N申请破产促使投资人对10月的大涨锁定获利.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫2.2%,报996.01点,回吐上周四大涨的多数升幅.

本月大涨7.9%,为自4月来首次月度上涨,且为2009年7月来最大升幅,因投资人恢复对股市的兴致.

意大利股市遭重创,FTSE MIB指标股指.FTMIB急挫3.8%,该国10年期公债收益率IT10YT=TWEB升穿6%,为其政府应对债务问题的压力加重.

"对意大利公债的不安重燃是投资人紧张的表现.上周峰会达成的措施需要明确且迅速实施."IG Markets France联席主管Arnaud Poutier表示.

法国兴业银行的Cross Asset Research团队建议作多西班牙股市,作空意大利股市,称11月20日西班牙大选中Popular Party可能获胜将受市场欢迎,但意大利仍面临多个重大不利因素.

西班牙IBEX 35指数.IBEX今年迄今大跌9.2%,表现远胜于意大利FTSE MIB .FTMIB同期21%的跌幅.

景气类股也重挫,力拓(RIO.L)跌6.5%,Xstrata XTA.L跌7.7%.

欧元区银行股指数.SX7E周一跌幅最大,也受MF Global申请破产的忧虑打压.德意志银行(DBKGn.DE)大跌8.6%,法国巴黎银行(SOGN.PA)暴跌9.6%.

英国富时100指数.FTSE下挫2.77%,至5,544.22点;德国股市DAX指数.GDAXI重挫3.23%,至6,141.34点,法国CAC-40指数.FCHI大跌3.16%,至3,242.84点.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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