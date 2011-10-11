〔美国债市〕电力企业Mississippi Power在美国投资级别公司债市场发债

IFR纽约10月11日电---电力企业Mississippi Power周二在美国投资级别公司债市场发售新债.

美国公债收益率周二上升,显示投资人乐观情绪升温且风险意愿增强,因消息称下月初前将出台对希腊的救助方案,且有其他迹象显示欧盟官员已经认识到面临的困难.指标10年期公债收益率报2.155%,较上周五收盘水准升5.5个基点.

Mississippi Power发售3亿美元五年期和30年期新债,巴克莱资本和德意志银行为联席簿记行,该债券评等为A2/A/A+,集资所得将用于偿还短债.

除了Mississippi Power外,市场表现淡静.但一些市场人士预计本周将有多达10亿美元新债进场.不过许多潜在的发债要看外部因素.

本周投资人焦点在明日美联储货币政策会议记录,以及初请失业金、零售销售和贸易数据.(完)

--编译 李军;审校 母红

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