〔欧洲股市〕结束四日连涨小幅收低,交投清淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 泛欧绩优股指数300指数收低0.26%
* Erste Group Bank领跌
* 关注美国铝业第三季业绩
路透伦敦10月11日电---欧洲股市周二结束四天连涨收低,交投疏落,因欧元区国家对其主权债务危机的政治反应不确定,使投资者在美国企业第三季季报展开前稍作喘息.
斯洛伐克原定就加强欧元区主权援助基金进行投票,该国反而因政治阻力而将投票推迟.斯洛伐克是欧元区最後一个将对是否批准强化欧洲金融稳定机构(EFSF)投票的国家.
"市场人气依然相当看淡,迄今欧元区还未有解决债务危机的任何明确解决方法,"一美国银行驻伦敦的投资组合交易商说.
他说,斯洛伐克推迟投票"显示欧元区协力解决欧债危机是何等困难."
奥地利银行Erste Group Bank (ERST.VI)领跌大盘,该股重挫6.1%.昨日Erste Group Bank警告今年可能录行亏损,且公布停止派息.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.26%,报961.42点.
希腊银行股遭受重创,Alpha Bank (ACBr.AT)和Bank of Pireaus (BOPr.AT)暴跌约19%,希腊股市.ATG放量下挫2%.
英国富时100指数.FTSE下跌0.06%,报5,395.70点;德国股市DAX指数.GDAXI升0.3%,报5,865.01点,法国CAC-40指数.FCHI下跌0.25%,报3,153.52点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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