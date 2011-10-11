〔美国金融〕今年夏季华尔街信贷条件变动不大--美联储

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿10月11日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二发表的调查报告显示,6-8月处理证券和衍生产品市场融资的大行称信贷条件变动不大,但指之前一段长时间信贷条件放宽.
另外,这些大行称在过去三个月愿意承担风险的客户净数量有所减少.
调查涵盖了处理几乎所有美元计价证券交易商融资的21家大行以及店头交易衍生产品市场最活跃的中间商.(完)
--编译 李军;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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