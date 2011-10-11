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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 02:23 BJT

〔美国金融〕今年夏季华尔街信贷条件变动不大--美联储

路透华盛顿10月11日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二发表的调查报告显示,6-8月处理证券和衍生产品市场融资的大行称信贷条件变动不大,但指之前一段长时间信贷条件放宽.

另外,这些大行称在过去三个月愿意承担风险的客户净数量有所减少.

调查涵盖了处理几乎所有美元计价证券交易商融资的21家大行以及店头交易衍生产品市场最活跃的中间商.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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