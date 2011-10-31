〔纽约汇市〕日圆兑美元跌至三个月低点,欧元缩减10月升幅

* 美元/日圆触及三个月高位,此前日本进场干预

* 欧元上周大涨後回软

* 美元普涨,因意大利和西班牙公债收益率上扬

路透纽约10月31日电---日圆兑美元周一挫至三个月低点,而欧元缩减10月升幅,因投资人再度担心上周的计划是否能抑制欧洲债务和银行业危机.

日本干预抑制日圆强势後,日圆兑美元重挫,但要继续奏效可能需要更多官方行动.

厌恶风险情绪弥漫,因对欧元区债务大举押注的期货经纪商MF Global Holdings MF.N申请破产保护,令欧洲债务危机忧虑抬头.

全球股市、商品市场和较高风险货币下挫.美国公债价格大涨,欧元悉数回吐上周在欧元区领导人就欧洲债务危机解决方案达成协议後录得的升幅.

欧元兑美元EUR=纽约尾盘重挫2.2%,报1.3834美元,但在10月仍升了约3.4%.

"上周欧元升势纯粹就是对协议的条件反射,鉴于计划缺乏细节,升势过度."Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示."今日跌的有理,这可能是欧元较长期跌势的开始."

"也有报导称中国可能减少对欧洲金融稳定机构(EFSF)的支持,这对欧元也是重大不利."他表示.

美元兑日圆JPY=劲升3.1%,报78.16日圆,本月大涨1.5%.

欧元兑日圆EURJPY=升0.9%,报108.24日圆,本月升幅达4.9%.

日本今年第三次干预汇市,此前也多次对日圆强势提出警告,且数日後20国集团(G20)领导人将在法国举行峰会.日本希望日圆走软以扶助日本经济震後复苏.

干预前,美元兑日圆JPY=EBS触及75.311日圆的纪录低点,美元兑日圆本月势将录得3月来最大月度升幅.

交易商有意测试日本当局的决心,将美元压低至78日圆下方,即便有传闻称在该水准附近有官方买盘.这令美元远低于稍早在电子交易平台EBS上触及的79.553日圆高位,这是8月4日日本上次干预汇市以来最高.

美元仍低于约在80日圆的200日移动均线切入位.

"投资人要对市场有多认真对待日本干预打个问号."纽约花旗旗下CitiFX的G10策略师Todd Elmer表示,"最近一轮干预只不过带来一波孤立的美元/日圆买盘,尚不明确政策制定者目前是否准备好更长期的行动."

"确实,由于此轮干预距离G20会议开始的时间很近,多次干预的时机看来严峻."他表示.

日本财务大臣安住淳表示,日本单边行动,将在得到满意的结果前保持干预.

选择权市场显示对一个月内日圆兑美元上涨的押注没有大幅减少,反映市场相信干预的影响不会超过两三周.

周一,意大利和西班牙公债收益率上扬,促使欧洲央行买入其公债.上周欧洲达成控制欧元区财政问题计划的安抚情绪消退,方案的许多细节仍不明确.

分析师表示,欧元可能在欧洲央行周四货币政策会议前保持疲弱,可能在会上暗示将在12月降息.

但如果在美联储周二开始的为期两日货币政策会议後,决策者宣布计划为支撑经济成长开拓进一步放宽政策措施,美元也可能承压.

美元指数.DXY升1.9%,报76.516.(完)

--编译 李军;审校 母红

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