〔国际油市〕NYMEX原油期货因美元大涨而收跌,10月劲升17.7%

* 美元上涨、日圆下挫,因日本政府干预

* MF Global申请破产影响原油和其他市场

* 交易商为美联储货币政策会议和就业数据做准备

*市场关注:周二API公布的库存数据

路透纽约10月31日电---美国原油期货周一连续第二日收低,因在日本政府进场干预抑制日圆强势後美元大涨,投资人缩减风险资产仓位.

但10月份,美国原油期货劲升超过17%,为2009年5月来最大月度升幅,反映投机客在美国原油期货出现逆价差後近期作多.逆价差通常是供应吃紧的迹象.

交投清淡,根据路透数据,截至2045GMT,有325,888口交易,较30日均值少52.3%,为去年12月31日来最低.

根据经纪商和分析师,今日此间市场以及金市和谷物市场交投低迷,部分也因期货经纪商MF Global Holdings MF.N申请破产保护.

油市投资人焦点将转向周度库存数据,周二收市後,美国石油协会(API)将率先公布库存报告,周三美国能源资料协会(EIA)也将公布库存数据.

路透进行的初步调查显示,分析师预计上周美国原油库存增加120万桶,馏分油库存减少140万桶,汽油库存减少50万桶.

对欧洲缓和债务危机进程的担忧持续,交易商关注即将举行的欧洲央行会议和20国集团(G20)峰会.

交易商在美国周五公布非农就业报告以及周二和周三美联储举行货币政策会议前也表现谨慎.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报93.13美元,回落0.13美元或0.14%,盘中在91.36-93.80美元之间交投.

本月,美国近月原油期货大涨13.99美元或17.7%,为2009年5月来最大月度升幅,当时暴涨15.19美元或29.7%.

美国原油期货较布兰特原油期货贴水缩窄至16.37美元,上周五报16.59美元.

NYMEX-11取暖油合约HOX1收跌1.63美分,或0.53%,报每加仑3.0429美元.10月该合约升24.81美分或8.88%,为12月来最大月度百分比升幅.

NYMEX-11月RBOB汽油期货合约RBX1收跌3.93美分,或1.47%,报每加仑2.6429美元.本月该合约小涨1.69美分,或0.64%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 93.19 -0.13 -0.1% 91.36 93.80 200,803 276,760

1月原油 93.08 -0.16 -0.2% 91.27 93.55 38,295 81,869

11月RBOB汽油 2.6429 -0.0393 -1.5% 2.6089 2.6900 5,623 19,486

12月RBOB汽油 2.6057 -0.0404 -1.5% 2.5755 2.6554 39,655 45,869

11月取暖油 3.0429 -0.0163 -0.5% 3.0239 3.072 8,734 19,583

12月取暖油 3.0583 -0.0081 -0.3% 3.0270 3.0786 43,630 55,835

ICE合约

12月布兰特 109.56 -0.35 -0.3% 108.20 110.33 163,322 187,750

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 326,027 528,798 682,950 1,352,143 7,513

汽油 99,135 113,088 136,056 281,278 -1,183

取暖油 93,873 127,775 145,541 297,844 -1,062(完)