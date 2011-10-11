〔美股业绩〕美国铝业第三季获利上升,但预计增长放缓

* 第三净利为每股0.15美元,上年同期为0.06美元

* 营收增21%至64亿美元

* 第三季获利和营收低于第二季

路透10月11日电---美国铝业(ALCOA)(AA.N)周二公布,第三季获利较上年同期跳升,但获利和营收较第二季减少,因经济增长较今年上半年放缓.

该公司称,第三季净利为1.72亿美元,合每股盈利(EPS)0.15美元,上年同期分别为6,100万美元和0.06美元.

持续经营业务的每股收益亦为0.15美元,但低于第二季的每股收益0.28美元.

美铝称,第三季营收较上年同期增21%,至64亿美元,但较今年第二季营收下跌3%,因金属价格大幅下跌.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计美国铝业第三季营收为62.2亿美元.

铝价在第三季下跌约20%,因担忧全球经济,而美国铝业股价期内暴跌41%.(完)