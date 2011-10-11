〔美股业绩〕美国铝业第三季获利上升,但预计增长放缓

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 第三净利为每股0.15美元,上年同期为0.06美元
* 营收增21%至64亿美元
* 第三季获利和营收低于第二季
路透10月11日电---美国铝业(ALCOA)(AA.N)周二公布,第三季获利较上年同期跳升,但获利和营收较第二季减少,因经济增长较今年上半年放缓.
该公司称,第三季净利为1.72亿美元,合每股盈利(EPS)0.15美元,上年同期分别为6,100万美元和0.06美元.
持续经营业务的每股收益亦为0.15美元,但低于第二季的每股收益0.28美元.
美铝称,第三季营收较上年同期增21%,至64亿美元,但较今年第二季营收下跌3%,因金属价格大幅下跌.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计美国铝业第三季营收为62.2亿美元.
铝价在第三季下跌约20%,因担忧全球经济,而美国铝业股价期内暴跌41%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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