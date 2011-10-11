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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 05:26 BJT

〔加拿大股市〕大幅收高2.48%,周一假期後出现补涨行情

路透多伦多10月11日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周二大幅收高,周一加拿大假期後出现补涨行情,且能源业有购并交易.

能源股大涨3.55%,受助于中国石化旗下分支签订协议,将以22亿加元现金收购加拿大油气出口商Daylight Energy DAY.TO.

Daylight Energy收报9.64加元,为上周五收盘价的逾两倍,且交投最为活跃.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高287.19点,或2.48%,报11,875.55点.10大类股齐奏凯歌.原材料股劲扬3.64%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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