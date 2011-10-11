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债券 | 2011年 10月 12日 星期三 05:33 BJT

〔美国债市〕ABS一级市场在五周热络後出现降温,本田汽车发债

IFR纽约10月11日电---美国资产担保证券(ABS)一级市场在连续五周有大量新债进场後,本周并不意外的出现降温,稍作喘息.

三日长周末假期加之即将在迈阿密举行ABS East Conference会议,令新债暂歇.

本田汽车发售10亿美元Honda Auto Receivables 2011-3 Owner Trust (HAROT),摩根大通和花旗集团为牵头经办行.

本田上次发债是在5月中定价的14亿美元HAROT 2011-2B交易.

因投资人焦点主要在一级市场,二级市场利差基本持稳.(完)

--编译 李军;审校 母红

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