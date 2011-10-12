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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 09:53 BJT

〔中国个股〕宝钢股份称11月主要钢材价格保持不变

路透上海10月12日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周三公告显示,其11月主要钢材价格保持不变.

公告显示,宝钢包括热轧,普冷,酸洗,电镀锌,镀铝锌,厚板等在内的主要钢材品种的11月售价均保持价格不变,取向电工钢下调600元人民币/吨.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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