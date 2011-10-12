〔中国个股〕福田汽车拟投资3.87亿美元在印度建设汽车厂

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海10月12日电---中国北汽福田汽车股份有限公司(600166.SS)周三公告称,拟与全资子公司北京福田国际贸易公司共同投资3.87亿美元在印度建设汽车生产厂项目.
公告显示,该印度工厂双班设计综合年产能为一期9.6万辆,二期12万辆.预计工厂2013年7月竣工,投产年将有助于公司业绩的提升.
公告称,对于整车进口,印度政府的关税为24%,福田汽车要实现印度市场的突破,必须实现本地制造和采购.而且近年来印度基础设施不断改善,物流行业的发展,将引发商用车的巨大需求.目前印度市场环境相当于10年前的中国市场,未来有巨大发展空间.
公告指出,福田汽车目前拥有微卡、轻卡、中重卡全系列商用车产品线,商用车产品成熟,具有竞争优势,可作为福田公司优先选择进入印度市场的产品.
福田汽车已获准与德国戴姆勒(DAIGn.DE)合资成立中重卡车公司,双方股权各半,投资总额63.5亿元人民币.合资公司将生产福田现有欧曼品牌中重卡汽车,以及戴姆勒OM457重型柴油发动机和装配OM457发动机的欧曼中重卡混合车型产品.
印度为全球第四大商用车市场,近年来印度每年进口汽车产品30亿美元左右.戴姆勒、沃尔沃、日本五十铃(7202.T)等国际商用车企业已进入印度市场,而中国的上海汽车(600104.SS)携手通用汽车(GM.N),一汽与乌尔拉合作亦向印度输出产品.
福田汽车周三早盘报7.58元,涨0.06元,或0.8%.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。