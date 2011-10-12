〔新债招标〕新发铁道债市场需求较好,受利息收入减半徵收所得税扶助(更新版)

(新增交易员评论和更多背景)

路透北京10月12日电---中国财政部此前宣布对2011-13年新发铁道债利息收入减半徵收所得税,扶助铁道部今日新发企业债获得了较好的市场需求.早先,该期债为避开季末资金紧张的非常时期,将发行日期後延.

业内人士周三稍早透露,中国铁道部今日在银行间债市招标发行的200亿元人民币固息企业债,七年和20年期品种各半,中标利率分别为5.59%和6%,认购倍数则分别为2.84和1.67倍.

华南地区一券商交易员称,"(2011-13年新发铁道债利息收入减半徵收所得税)还是影响很大,投资者基本上都是按减半来投的,认购还是比较踊跃."

据消息人士此前向路透表示,铁道部今年首期额度为200亿元人民币的企业债,将由9月底推迟至十一国庆长假後发行,或为避开季末资金紧张的非常时期.[ID:nCH0080407]

该期债为铁道部今年第一期铁路建设债券,按年付息,采用单一利率(荷兰式)招标方式,票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,其中七年期品种招标利率区间为5.13%-6.13%,20年期品种招标利率区间为5.53%-6.53%.

本期债的联合主承销商为国泰君安证券、中金公司、申银万国证券、中德证券等,其中国泰君安证券为牵头主承销商.

该期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体和本期债项信用评级均为AAA.

该期债10月13日开始分销,缴款截止时间为10月13日上午12:00.

本期铁道债的募集资金将全部用于新建哈尔滨至大连铁路客运专线、新建大同至西安铁路、新建石家庄至武汉铁路客运专线等.

7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,令此前发行无忧的铁道债承压.财政部周一公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.市场人士指出,此举意在增加铁道债对投资者的吸引力,缓解近期发行难的局面.[ID:nCN2011697]

兴业银行报告对此表示,该措施将提高持有人实际收益,利好未来新发个券.但鉴于大行对铁道部授信吃紧,保险、基金等机构对铁道债依然心有余悸,加上信用市场表现平平、未来供给压力犹存,近期恐难扭转乾坤.[ID:nCN8493700](完)