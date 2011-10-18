〔澳洲个股〕嘉民集团五年内中国投资增9倍至190亿元,采用多渠道融资

路透上海10月18日电---中国投资公司[CIC.UL]参股的澳大利亚最大上市工业地产集团--嘉民集团(GMG.AX)周二宣布,未来五年将快速扩大在中国的投资,从19亿元人民币增至190亿元,集团将会考虑多种融资渠道,不排除发起设立人民币基金的可能性.

嘉民集团大中华区总经理彭菲力指出,尽管全球经济增长放缓,中国经济增长亦面临不确定性,但中国城市化进程及中产阶段扩大令消费提升两大支持因素不会变化,中国经济中长期增长趋势不会改变,公司仍坚定不移看好中国市场.

"我们的投资是一个长期项目,未来5-10年,中国经济走好是大趋势,"他在新闻会上表示,基于大股东支持,公司资金仍较充裕,公司有能力在中国进行大量投资.

2009年嘉民集团与中投公司建立战略合作关系,目前中投公司持有嘉民18.2%的有效股权,成为第一大股东.

他说,中投入股嘉民,对于嘉民在中国的发展有相当大的帮助.虽然中投公司不会参与嘉民中国项目的投资,但中投拥有广泛的政府关系,这将有助于嘉民在洽谈土地租赁和开发更加顺畅.

目前嘉民在上海、北京和江苏等地有投资项目,未来公司将会考虑天津、大连、青岛、厦门等沿海城市,以及成都、西安、武汉等中西部地区拓展,因应国内制造产业西迁的大趋势.

嘉民是全球最大的已上市工业和商业地产专业基金管理公司之一,目前在全球的资产管理规模达到180亿澳元,管理的第三方资产为144亿澳元.

**多渠道融资**

在谈及未来巨额投资资金的筹措时,他表示,嘉民已与加拿大养老金成立合资公司,投资中国优质物流资产,计划2015年合资公司在中国的投资额达到10亿美元,同时公司会考虑吸引一些国际投资者参与中国项目,亦会投入嘉民的一些自有资金.未来时机成熟时,也会考虑在中国发起成立人民币基金筹资.

"有一些潜在的投资者,例如荷兰养老基金,亚洲的主权财富基金可以合作,中国项目有需要,首先考虑与这些投资者合作."他说.

彭菲力表示,在香港双重上市的计划,有赖于香港证券市场的情况,具体上市时间目前无法预测.

嘉民集团首席执行官Greg Goodman上月对路透表示,希望最早明年在香港两地上市,并考虑在香港发行人民币债券.[ID:nCH0077531]

其竞争对手包括全球最大工业地产商--Prologis(PLD.N)和新加坡的普洛斯(Global Logistic Properties)(GLPL.SI).嘉民的业务包括地产开发和服务、基金管理及物业投资等.

截止6月底,公司2010年财年实现税後经营利润3.84亿美元,同比增长24%,预计下一财年实现税後经营利润4.6亿美元.(完)