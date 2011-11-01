〔美国债市〕欧元区债务危机忧虑再度冲击投资级别公司债市场

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约11月1日电---欧元区债务危机忧虑周二再度冲击美国投资级别公司债市场,投资人对本周将有100-150亿美元新债供应的希望被泼冷水.
希腊将对欧盟救助计划举行全民公投,消息令本来有望本周发债的企业今晨同承销商电话讨论了是否还继续发债.
IG17 CDX扩阔7.5个基点,报128.75,CDX HY17跌两个大跌,报91.75,10年期公债收益率跌至1.97%.
唯一进场的是Ruby Pipeline LLC发售的10.75亿美元新债,巴克莱、苏格兰皇家银行和法国兴业银行为主动簿记行,满地可银行和法国农业信贷为被动簿记行.
中国和英国公布的采购经理人指数(PMI)令人失望,也令市场不安.
本周投资人还将关注美国重要经济数据以及美联储周三货币政策声明.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。