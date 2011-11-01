〔美国债市〕欧元区债务危机忧虑再度冲击投资级别公司债市场

IFR纽约11月1日电---欧元区债务危机忧虑周二再度冲击美国投资级别公司债市场,投资人对本周将有100-150亿美元新债供应的希望被泼冷水.

希腊将对欧盟救助计划举行全民公投,消息令本来有望本周发债的企业今晨同承销商电话讨论了是否还继续发债.

IG17 CDX扩阔7.5个基点,报128.75,CDX HY17跌两个大跌,报91.75,10年期公债收益率跌至1.97%.

唯一进场的是Ruby Pipeline LLC发售的10.75亿美元新债,巴克莱、苏格兰皇家银行和法国兴业银行为主动簿记行,满地可银行和法国农业信贷为被动簿记行.

中国和英国公布的采购经理人指数(PMI)令人失望,也令市场不安.

本周投资人还将关注美国重要经济数据以及美联储周三货币政策声明.(完)

--编译 李军;审校 母红

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