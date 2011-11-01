〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,尾盘获低吸买盘

路透芝加哥11月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,因尾盘获低吸买盘带动,盘中多数时间因全球经济忧虑而处于平盘下方.

希腊意外宣布将就救助方案举行全民公投,令全球市场震惊.

MF Global Holdings Ltd. MF.N申请破产也令投资人紧张.其交易所监管机构CME Group Inc (CME.O)表示,MF Global未能将客户账户同公司资金分隔开.

中国官方公布的采购经理人指数(PMI)显示中国10月制造业活动为2009年2月来最缓慢,提醒投资人全球第二大经济体在全球经济不振的背景下面临的风险.

美国农业部(USDA)周一表示,美国玉米作物的收割率为78%,一周前为65%,五年均值为62%.

一农业气象学家周二表示,本周美国中西部东部地区收割天气改善,西部地区收割则将因天气更为潮湿而放缓.

CBOT-12月玉米合约CZ1收高7-1/4美分,报每蒲式耳6.54-1/4美元.

12月合约收在200日移动均线切入位6.52美元之上,为利多收盘.九日相对强弱指标(RSI)为60.

今日CBOT玉米预估成交量为358,753口.(完)

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