〔美国FED〕美联储在9月会议上考虑扩大资产负债表规模--会议记录

路透华盛顿10月12日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三公布的9月会议记录显示,美联储在9月会议上考虑了包括购买公债在内的一系列的政策工具,以便在经济成长放缓时放宽融资条件.

美联储会议记录显示,"多数委员同意经济前景发生改变为进一步增强货币政策的宽松度以支持经济更强劲复苏提供了依据."

美联储货币政策委员讨论了一系列放宽政策的工具,其中包括重新平衡美联储的资产组合以延长其平均年期--美联储最终采取的这一举措;提供有关其就业市场目标的明确指引.

美联储在上次政策会议上警告本已疲弱的经济面临巨大风险,且推出了新计划以压低长期借贷成本,并提振受创的楼市.

会议记录显示,两位委员希望采取更强有力的行动,而三位委员反对采取任何新举措.(完)