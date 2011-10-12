〔美国FED〕美联储在9月会议上考虑扩大资产负债表规模--会议记录

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透华盛顿10月12日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三公布的9月会议记录显示,美联储在9月会议上考虑了包括购买公债在内的一系列的政策工具,以便在经济成长放缓时放宽融资条件.
美联储会议记录显示,"多数委员同意经济前景发生改变为进一步增强货币政策的宽松度以支持经济更强劲复苏提供了依据."
美联储货币政策委员讨论了一系列放宽政策的工具,其中包括重新平衡美联储的资产组合以延长其平均年期--美联储最终采取的这一举措;提供有关其就业市场目标的明确指引.
美联储在上次政策会议上警告本已疲弱的经济面临巨大风险,且推出了新计划以压低长期借贷成本,并提振受创的楼市.
会议记录显示,两位委员希望采取更强有力的行动,而三位委员反对采取任何新举措.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类