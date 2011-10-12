版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 01:14 BJT

〔全球经济〕美国将继续向欧洲施压,要求其尽快解决债务危机

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E7KM01J]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐