〔韩国数据〕10月外汇储备增加76亿美元,因非美元货币走强

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月2日电---韩国央行周三公布的数据显示,韩国10月外汇储备较前月增加76亿美元,因非美元货币表现强劲,几乎收复了9月88亿美元的降幅.
韩国央行称,截至10月底外汇储备增至3,109.8亿美元.9月底时外汇储备为3,033.8亿美元,8月底时称创纪录达到3,121.9亿美元.
韩国央行在声明中指出,欧元和英镑等非美元主要货币兑美元上涨,提升了所持这些货币资产的美元价值.
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
310.98 303.38 312.19 311.03 304.48 305.08 307.20(完)
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--编译 李军;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。