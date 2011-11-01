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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 05:11 BJT

〔韩国数据〕10月外汇储备增加76亿美元,因非美元货币走强

路透首尔11月2日电---韩国央行周三公布的数据显示,韩国10月外汇储备较前月增加76亿美元,因非美元货币表现强劲,几乎收复了9月88亿美元的降幅.

韩国央行称,截至10月底外汇储备增至3,109.8亿美元.9月底时外汇储备为3,033.8亿美元,8月底时称创纪录达到3,121.9亿美元.

韩国央行在声明中指出,欧元和英镑等非美元主要货币兑美元上涨,提升了所持这些货币资产的美元价值.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

310.98 303.38 312.19 311.03 304.48 305.08 307.20(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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