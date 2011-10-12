〔欧洲股市〕触及九周收盘高位,受欧洲经济数据及斯洛伐克消息提振

* 泛欧绩优股指数300指数收升1.6%,为8月4日来最高

* 工业数据和斯洛伐克消息给予提振

* 风险意愿改善令景气类股得益

路透伦敦10月12日电---欧洲股市周三触及九周收盘高位,此前公布的欧元区经济数据强劲,及斯洛伐克势将批准扩大欧元区主权援助基金计划的消息扶助引发资金从防御类股转向景气类股.

优于预期的欧元区8月工业生产数据全线推动股市早盘上涨,而一如市场所料,斯洛伐克将支持扩大欧洲金融稳定工具(EFSF)的消息也提振股市走强直至收盘,特别是银行股升幅亮丽.SX7E.

"(所持)金融股的头寸减少,加之不断有消息显示欧洲就债务危机有统一的解决方案,使人门作空的意愿下降,"一美国投行的交易商说.

10月23日欧盟执委会会议将是投资人的主要焦点,周五将开始的G20财长会议也将受关注,届时将讨论欧元区危机.

野村策略师Alastair Newton在研究报告中指出,投资人关注的问题包括银行资本重组、希腊债务进一步减计以及进一步增加欧元区救助基金.

消息人士周三表示,欧元区国家将要求银行对其所持希腊公债减计高至50%,以作为避免无序违约的计划的一部分.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.6%,报977.02点,此为8月4日来最高收位.

英国富时100指数.FTSE收升0.85%,报5,441.80点;德国股市DAX指数.GDAXI劲升2.21%,报5,994.47点,法国CAC-40指数.FCHI上扬2.42%,报3,229.76点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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