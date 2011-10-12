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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 05:03 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大跌,因美国农业部上调库存预估

路透芝加哥10月12日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大跌5.2%,因美国农业部意外大幅上调库存预估.

交易商还表示,周二小麦期货大涨8%後有一波获利回吐.

CBOT小麦成交量高于均值,同周二相若.

美国农业部周三将2011/12年度美国小麦最终库存预估由7.61亿蒲式耳上调至8.37亿,分析师原本预计为7.33亿.

美国农业部还上调了全球小麦库存预估4%.

12月小麦期货WZ1收挫34美分,报6.26-3/4美元.

CBOT小麦成交量约120,089口.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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