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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 07:40 BJT

(重发)〔加拿大股市〕收高1.3%至逾三周高位,受欧洲债务危机有望解决带动

路透多伦多10月12日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周三升逾1%,至逾三周最高收位,受欧洲债务危机有望解决带动.

布兰特原油期货连升六个交易日,带动Suncor Energy (SU.TO)在此间市场领涨,该股收高2.63%,Canadian Natural Resources (CNQ.TO)大涨2.66%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高154.41点,或1.3%,报12,029.96点.10大类股有九种收高,资讯科技类股下跌.

金融股中,宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)升3.96%,道明银行(TD.TO)升1.27%.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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