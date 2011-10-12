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市场报道 | 2011年 10月 13日 星期四 05:09 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元上扬,因风险意愿升温

路透多伦多10月12日电---加元兑美元周三触及约三周最高水准,因欧元区债务危机有望解决,全球经济重陷衰退机率降低的乐观情绪带动风险意愿升温.

斯洛伐克议员达成协议,将在周五前批准扩大欧洲金融稳定工具(EFSF)计划,昨日该计划未获议会通过.

这扶助欧元兑美元升至近一个月高位,全球股市大涨,因投资人出脱避险买盘.

加拿大兑美元CAD=D3触及1.1035加元或0.9867美元,为9月22日来最高.

终场加元兑美元收报1.0173加元或0.9830美元,周二收报1.0279加元或0.9729美元.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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