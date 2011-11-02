〔美国FED〕美联储保持政策不变,仅一位委员要求进一步放宽政策

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿11月2日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,保持货币政策不变,且对经济前景的评估略微乐观.
美联储在政策会议结束後发布的声明中指出,"第三季经济成长有所增强.经济前景面临重大下档风险,包括全球金融市场的紧张局势."
不过,芝加哥联储总裁埃文斯对今日的决定持反对意见,因他认为美联储应在会上采取进一步政策行动.
美联储并未暗示正考虑购买更多抵押贷款支持证券(MBS)或大举改革其政策沟通.
美联储重申,准备在需要时调整其资产负债表规模以促进经济复苏,暗示将进一步购买公债.
美联储将在1800 GMT发布季度经济预估,之後不久,主席贝南克将举行记者会.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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