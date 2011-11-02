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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 00:50 BJT

〔美国FED〕美联储保持政策不变,仅一位委员要求进一步放宽政策

路透华盛顿11月2日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,保持货币政策不变,且对经济前景的评估略微乐观.

美联储在政策会议结束後发布的声明中指出,"第三季经济成长有所增强.经济前景面临重大下档风险,包括全球金融市场的紧张局势."

不过,芝加哥联储总裁埃文斯对今日的决定持反对意见,因他认为美联储应在会上采取进一步政策行动.

美联储并未暗示正考虑购买更多抵押贷款支持证券(MBS)或大举改革其政策沟通.

美联储重申,准备在需要时调整其资产负债表规模以促进经济复苏,暗示将进一步购买公债.

美联储将在1800 GMT发布季度经济预估,之後不久,主席贝南克将举行记者会.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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