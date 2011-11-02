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市场报道 | 2011年 11月 3日 星期四 04:16 BJT

〔美股盘後〕高通公布第四季业绩和财测後股价盘後劲扬6.2%

路透纽约11月2日电---高通(QCOM.O)股价周三在美股盘後交易中劲扬6.2%,报55.41美元,此前该公司公布季度业绩和财测.

高通公布第四季每股盈利(EPS)为0.80美元,营收为41.2亿美元.

高通预计2012会计年度营收介乎180-190亿美元;经调整每股盈利为3.42-3.62美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计高通第四季EPS为0.78美元,营收为40亿美元;2012年度EPS为3.47美元,营收为172.9亿美元.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股.........<.AV.N

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