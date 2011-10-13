〔欧洲股市〕收低,受银行和矿业股重挫拖累

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.1%

* 金融股领跌

* 短期技术前景利空

路透伦敦10月13日电---欧洲股市周四收低,从前一交易日触及的九周收盘高位回落,此前中国公布的贸易数据逊于预期,令人再次担忧全球经济前景.

银行股跌幅居前,此前欧洲央行警告减计公债导致债券持有人损失可能殃及欧元区银行体系.

STOXX Europe 600银行股指数.SX7P大跌3.7%,意大利银行股遭重创,因投资人担心该国政局不稳、沉重的债务负担以及公债收益率大涨.

意大利指标股指.FTMIB重挫3.7%,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和该国最大零售银行Intesa Sanpaolo (ISP.MI)分别暴跌12%和8.2%.

持有大量意大利公债敞口的法国银行股也大跌,法国巴黎银行(BNPP.PA)挫5.6%,法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)跌6.7%.

德意志银行(DBKGn.DE)跌5.6%,因消息人士称该行和其他欧洲大行需要筹措数以10亿欧元计的资金来满足9%的核心资本目标.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.1%,报966.37点,昨日触及九周收盘高位.今年迄今该股指大跌14%.

"过去几日的涨势太快,几乎使大盘处于技术性超买状态,"Brewin Dolphin首席策略师Mike Lenhoff称."这可以被看作是相对短线的获利了结卖盘,希望不会导致对反弹之势的完全反转."

中国公布9月贸易顺差连续第二个月收窄後,权重矿业股大跌,Xstrata XTA.L收挫3.7%,Antofagasta (ANTO.L)跌6.3%.

英国富时100指数.FTSE收低0.71%,报5,403.38点;德国股市DAX指数.GDAXI大跌1.33%,报5,914.84点,法国CAC-40指数.FCHI跌1.33%,报3,186.94点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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