〔美国股市〕收高,贝南克的讲话缓和市场对希腊问题的不安情绪

* 美联储关注欧洲情势发展,准备在有需要时采取行动刺激经济

* 美国民间就业人数增幅多于预期

* 万事达卡获利高于预期,营收跳升27%

* 道指收升1.5%,标普500指数上涨1.6%,Nasdaq指数上升1.3%

路透纽约11月2日电---美国股市周三在两日大跌後反弹,此前美联储称在有需要时准备为刺激经济做更多,扶助缓和投资者对欧债危机持续的恐慌反应.

不过成交量低,可能暗示目前市场对希腊的忧虑盖过了美联储货币政策声明的影响.在希腊表示将对稳定欧元区金融系统至为关键的欧盟援助计划举行公投後,投资者大举卖出股票.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,美联储密切关注欧洲情势发展,且为一旦美国经济状况转坏,联储可能扩大其抵揭贷款支持证券仓位的可能性敞开大门.

"贝南克清楚表示,美联储准备做更多,美联储有所需的工具,"Solaris Asset Management首席投资长Tim Ghriskey说,"情势仍然动荡."

周三能源和金融股涨幅居前,之前两天这两个板块领跌市场.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约74亿股,较20日移动均值低超过10%,且远低于周二的逾100亿股,当日股市大幅下跌.

"成交缩量,这暗示股市的走势未能令人信服,市场仍然完全受到'宏观因素'影响,且欧洲一有风吹草动,就能改变市场走势,"Knight Capital董事总经理Eric Lichtenstein说.

道琼工业指数.DJI上升178.08点,或1.53%,报11,836.04点;标准普尔500指数.SPX上涨19.62点,或1.61%,至1,237.90点.Nasdaq指数.IXIC攀升33.02点,或1.27%,报2,639.98点.

经济数据也扶助周三股市上涨,数据显示美国10月民间就业人口升幅多于预期,保持近期经济数据优于预期的态势.

欧洲情增仍然是一个未知数,因消息人士向路透表示,欧盟/国际货币基金组织(IMF)对希腊的第六笔贷款不太可能在希腊举行全民公投前发放.[ID:nCN8498824]

上涨个股中,花旗集团(C.N)上扬2.3%,报29.83美元,摩根大通(JPM.N)上升2.8%,报33.64美元.KBW银行指数.BKX攀升3.3%.

万事达卡(MA.N)股价跳升7%,至357.66美元,此前该公司公布的季度获利优于预期.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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