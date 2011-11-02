〔美国债市〕本周已有超过31亿美元ABS新债进场,CarMax和Harley今日定价

IFR纽约11月2日电---本周已有超过31亿美元的八宗资产担保证券(ABS)新债进场,截至周三收盘已经有半数定价.

本周发债企业中多数今年已经在此间市场筹资一到两次.

由优质零售汽车贷款支持的7.047亿美元World Omni Auto Loan (WOART) 2011-B发行商就是今年第二次进场.

Wyndham Timeshare今日携2.5亿美元分时应收账款支持ABS新债今年第三次发债.

今年第二次发债的Harley Davidson (HOG.N)发售5.25亿美元新债,摩根大通、花旗和苏格兰皇家银行联席牵头经办.价格指引分别较EDSF上浮20-25个基点,较Interpolated Swaps上浮40-45个基点和较Interpolated Swaps上浮60-65个基点.最终的定价分别为18个基点、50个基点和70个基点.

CarMax今年第三次发债,此次集资6.5亿美元,由巴克莱、美银和富国牵头经办,债券分1.1年期、2.47年期和3.74年期,定价分别较EDSF上浮17个基点、较Interpolated Swaps上浮45个基点和65个基点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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