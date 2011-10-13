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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 04:09 BJT

〔美股盘後〕谷歌公布第三季业绩後股价劲升5.6%

路透纽约10月13日电---搜索引擎巨擘谷歌(GOOG.O)股价周四在美股盘後交易中劲升5.6%,之前该公司公布第三季业绩.

谷歌公布第三季非GAAP每股盈利为9.72美元,GAAP每股盈利为8.33美元;第三季营收为97.2亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计谷歌第三季每股盈利为8.74美元,营收为72.2亿美元.(完)

--编译 李军;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N,,CK〔美股盘後〕谷歌公布二季度业绩後回落1.5%,CN0943300,MOLLY.MU,MOLLY.MU,JUN.LI,15/10/2009,15:09

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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