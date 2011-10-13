〔美国债市〕汽车ABS继续保持稳定的供应

IFR纽约10月13日电---三日假期长周末加上即将在迈阿密开始举行ABS East行业大会都未能阻止汽车贷款资产担保证券(ABS)的发售势头.

本田汽车发售14.83亿美元Honda Auto Receivables 2011-3 Owner Trust (HAROT),摩根大通和花旗集团为承销商,为本周三宗新债拔下头筹.

该新债评等为AAA,分别有1.1年期、2.2年期和3.08年期.

富国则承销1亿美元First Investors Auto Owner Trust 2011-2以及1亿美元American Credit Acceptance Receivables Trust 2011-1汽车贷款次优新债.

另外,瑞信、德意志银行和加拿大皇家银行为本周5亿美元Ally Master Owner Trust (AMOT) 2011-5作联席牵头经办行.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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