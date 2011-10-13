〔美国基金〕10月12日当周货币市场基金减少29.5亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加32.1亿美元至9,453.5亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加13.6亿美元,至1,986.5亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加15.4亿美元至5,532.3亿美元.免税基金资产增加3.1亿美元至1,934.7亿美元.