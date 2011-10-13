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债券 | 2011年 10月 14日 星期五 05:15 BJT

〔美国基金〕10月12日当周货币市场基金减少29.5亿美元--ICI

路透华盛顿10月13日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至10月12日当周,美国货币市场共同基金总资产减少29.5亿美元,至2.636万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少30.7亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加3.6亿美元,免税基金减少2.4亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加32.1亿美元至9,453.5亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加13.6亿美元,至1,986.5亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加15.4亿美元至5,532.3亿美元.免税基金资产增加3.1亿美元至1,934.7亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少61.6亿美元至1.691万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少44.3亿美元至6,905.4亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少11.7亿美元至9,034.2亿美元.免税基金资产减少5.5亿美元至971.3亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 李军;审校 于春红

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