〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,因中国贸易数据疲弱以及美国库存增加

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 中国贸易数据疲弱、原油进口减少打压油价
* EIA公布上周美国原油库存增加,油品库存减少
路透纽约10月13日电---美国原油期货周四连跌第二日,因中国经济数据疲弱,且报告显示美国上周原油库存增加,抵消油品库存减少的影响.
中国海关周四公布,中国9月进出口同比增幅双双低于市场预期,贸易顺差亦继续收窄至145.1亿美元,路透调查中值为顺差163亿美元.
海关数据显示,9月中国出口同比增长17.1%,低于路透调查中值的20.7%;进口同比增长20.9%,亦低于调查中值24.5%.同期,出口环比下降2.1%,进口环比下降0.2%.[ID:nCN1145446]
美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存增幅超过预期,因进口增加,而油品库存降幅大于预期,因炼厂产能使用率下滑.
EIA公布,上周美国原油库存增加134万桶,馏分油库存减少293万桶,汽油库存减少413万桶.市场原本预计原油库存增加30万桶,馏分油库存减少60万桶,汽油库存减少10万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1收跌1.34美元,结算价报每桶84.23美元,盘中交投区间在83.17-85.39美元.
中国海关周四称,中国9月进口原油2,045万吨,较上月的2,104万吨下降2.8%.中国9月成品油进口277万吨,环比下降18.8%;9月成品油出口224万吨,环比上升3.2%.[ID:nEAP307921]
美国公布的经济数据显示,上周美国初请失业金人数减少,8月贸易逆差略有收窄.
ICE-11月布兰特原油期货周五将到期.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
11月原油 84.23 -1.34 -1.6% 83.17 85.39 326,021 294,230
12月原油 84.45 -1.33 -1.6% 83.40 85.61 162,601 152,680
11月RBOB汽油 2.7575 0.0088 0.3% 2.7066 2.7662 32,234 43,932
12月RBOB汽油 2.6969 0.0123 0.5% 2.6439 2.7037 33,485 34,070
11月取暖油 2.9714 0.0367 1.3% 2.9168 2.9816 50,176 51,106
12月取暖油 2.9630 0.0330 1.1% 2.9097 2.9739 39,028 32,337
ICE合约
11月布兰特 111.11 -0.25 -0.2% 109.07 111.87 55,633 126,973
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 678,507 678,063 661,145 1,422,135 2,499
汽油 98,157 118,766 131,638 268,604 -2,120
取暖油 141,254 130,336 134,141 312,742 -8,130 (完)
--编译 李军;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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