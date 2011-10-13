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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 05:27 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元下滑,但跌幅因欧元区危机解决乐观情绪所限

路透多伦多10月13日电---加元兑美元周四下滑,因中国公布疲弱贸易数据後,商品价格走软,但因投资人乐观认为欧洲最终将控制债务危机,加元收复稍早多数失地.

加元/美元盘中在1.0165加元或0.9838美元至1.0273加元或0.9734美元之间交投,因投资人风险意愿摇摆.

中国公布的贸易数据逊于预期,直指全球经济成长正在放缓,对全球经济的乐观情绪降温.

加拿大兑美元CAD=D3收报1.0197加元或0.9807美元,周三收报1.0173加元或0.9830美元.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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