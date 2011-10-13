〔美国债市〕公债价格在近期大跌後上涨,但下行走势保持完整

* 130亿美元30年期公债标售得到稳固需求

* 欧洲仍是市场焦点,公债对优于预期的美国经济数据没有反应

* 公债利空趋势犹在

路透纽约10月13日电---美国公债价格周四上涨,30年期公债结束六天连跌 势,因股市升势失去动能,此前摩根大通(JPM.N)公布疲弱的业绩及投资者担忧欧洲银行资本重组计划.

交易商表示,散户买盘也扶助公债升势,且看到中长期帐户买入五年期至七年期公债.

美国财政部标售130亿美元30年期公债得到稳健买兴,得标利率创纪录低位的3.120%,市场原先预期为3.157%.这标售成绩推动30年期公债进一步上涨,压低收益率至日内低位.

投标倍数为2.94,高于12个月均值.

鉴于30年期公债价格在近几个交易日的跌幅相当大,许多人士原本已预计今次标售将得到稳健需求.且一些人士认为,美国联邦储备理事会(美联储,FED)买入长期公债暗示了这些券种提供良好的价值.

总体而言,大部份分析师将公债市场周四走强归因于股市下滑.

"我们看到是股市温和走弱,债市上升的典型反应,"在纽约的Samson Capital Advisors首席投资长Jonathan Lewis说.该公司管理77亿美元资产.

"这是股市下跌,债市上升的市况,除了过去几天股市上涨和债市下跌外,没有实质的经济催化剂推动今天走势,"他补充说.

不过欧洲的消息继续是市场关注所在,最新的消息暗示欧元区的银行将有大约六个月时间加强其资本.

不过整体来说,多数投资者仍然相信欧洲危机受到控制,及当局已采取措施阻止另一次信贷崩溃.

尽管公债价格可能继续回升,但公债的总体趋势还是下跌,预料收益率将进一步上升.

"总体意识和感觉是希望欧洲将有正面的消息.所以市场对公债的立场仍然是看空,"法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Suvrat Prakash说.

"回望过去一周,每过几天就是一些负面消息,而且是接踵而至,所以今天只是没有负面消息,使我们的担忧可以略为缓和."

ICAP称,在1600 GMT,公债市场成交量为1,784.86亿美元,较在同一时间的20天移动均值1,555.35亿美元高15%.

公债市场对一周初请失业金人数报告没有反应.许多人士认为,该报告是显示经济略为正面的一个迹象,这类报告通常会令公债下跌.

美国劳工部周四公布的数据显示,美国10月8日当周初请失业金人数降至40.4万人(预估为40.5万人),前周修正後为40.5万人(初值为40.1万人).[ID:nCN1150046]

尾盘,10年期公债价格US10YT=RR升11/32,收益率报2.18%,较周三下跌4个基点.

30年期公债价格US30YT=RR大涨1-3/32,收益率从周三收盘的3.19%下跌5个基点,至3.14%.

分析师说,市场焦点现在转向近在眼前的30年期公债收益率阻力位3.20%.

RBC Capital Market的首席技术策略师George Davis表示,收在3.20%上方将确定市场对美国公债的利空观点,为处于3.35%的7月至10月公债收益率跌势的38.2%费波纳奇回档技术位敞开大门.

-----------------------2006GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-22/32 (+ 1/32) 0.281

五年期公债US5YT=RR 99-17/32 (+ 8/32) 1.097

10年期公债US10YT=RR 99-17/32 (+10/32) 2.178

30年期公债US30YT=RR 111-18/32 (+31/32) 3.150 (完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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