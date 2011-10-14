〔美国数据〕美国9月预算赤字为645.7亿美元--财政部

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿10月14日电---美国财政部周五公布,2011年美国财政年度预算赤字略为扩大,连续第三年在1万亿(兆)美元以上,在明年总统大选前为税收和支出的政治纷争提供了话题.
财政部称,9月预算赤字较上年同期美元扩大至645.7亿美元,低于分析师原本预计的是赤字685.5亿美元.9月是2011年财政年度最後一个月.
美国2011财政年度预算赤字由2010年度的1.294万亿美元增至1.299万亿美元.
美国2011财政年度预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的8.7%,2010年为9%.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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