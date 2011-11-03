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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 05:09 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因对欧元区解决危机的希望重燃

路透芝加哥11月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,因对欧元区债务危机解决方案的希望重燃,影响美元疲弱以及股市上扬.

未来一周至10日天气潮湿将令美国玉米和大豆作物收割进度放缓.

美国农业部表示上周美国玉米净出口销售62.26万吨,高于预估的40-60万吨.

CBOT-12月玉米合约CZ1收高8-1/2美分,报每蒲式耳6.53-1/2美元.

12月合约升穿200日移动均线切入位6.52-3/4美元关键阻力位,触及止损买盘.九日相对强弱指标(RSI)为56.

今日CBOT玉米预估成交量为267,978口.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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