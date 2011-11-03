〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因对欧元区解决危机的希望重燃

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透芝加哥11月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,因对欧元区债务危机解决方案的希望重燃,影响美元疲弱以及股市上扬.
未来一周至10日天气潮湿将令美国玉米和大豆作物收割进度放缓.
美国农业部表示上周美国玉米净出口销售62.26万吨,高于预估的40-60万吨.
CBOT-12月玉米合约CZ1收高8-1/2美分,报每蒲式耳6.53-1/2美元.
12月合约升穿200日移动均线切入位6.52-3/4美元关键阻力位,触及止损买盘.九日相对强弱指标(RSI)为56.
今日CBOT玉米预估成交量为267,978口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李军;审校 于春红
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)