〔美国债市〕对冲基金作空美国优质住宅抵押贷款支持证券(RMBS)

IFR纽约10月14日电---对冲基金可能已经找到下一个"历来最佳交易",他们开始透过债券相关的综合指数来作空美国优质住宅抵押贷款支持证券(RMBS).

Markit的PrimeX指数自9月一直在逐步下滑,并在过去两周跌至平价下方.

这意味着近期对优质RMBS有严重抛盘,尽管最近股市和固定收益市场其他板块有所谓的"熊市反弹".

价格下滑意味着有更多市场人士作空优质抵押贷款担保产品.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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