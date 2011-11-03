〔标题新闻〕希腊总理同部长达成协议称若他们帮助赢得信任投票,将让位予联合政府-消息

中国证券：去年末证券期货经营机构资管业务规模约52万亿--基金业协会
路透北京2月5日 - 中国证券投资基金业协会公布，截至去年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元人民币，较上季末增长5.9%。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7M35SM]
路透北京2月5日 - 中国证券投资基金业协会公布，截至去年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元人民币，较上季末增长5.9%。
路透北京2月5日 - 中国最高人民检察院近日表示，全国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，并将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪。
路透北京2月4日 - 中国浙江温州银监分局表示，截至2016年末，温州市银行业不良贷款余额和不良贷款率连续三年实现“双降”，今年将持续推进不良贷款处置，进一步巩固温州风险化解的成效，争取今年末不良贷款余额和不良贷款率分别控制在210亿元人民币和2.5%以下。