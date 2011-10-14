〔美国债市〕机构债较可比公债利差变动不大,长债利差收窄0.5个基点

IFR纽约10月14日电---美国机构债较可比公债利差周五变动不大,长债利差收窄0.5个基点.本周短债利差收窄0.5个基点,中期债利差收窄3个基点.

联邦住房贷款银行(FHLB)两年期新债持于22个基点的较窄利差水准,定价利差为23个基点.

今日开局缓慢,盘中资金流集中在短期机构债,之後交投升温,中长线投资人对10年期债的买盘浮现,特别是对2018年和2019年到期的机构债有不错的买盘.

整体资金流不一且清淡,根据TRACE,成交额为42.72亿美元,成交宗数为3,421.

下周一,房利美FNMA.OB计划宣布发售指标新债,可能是两年期新债,因6月後房利美就没有发售过两年期新债.

下周机构债回赎规模将由本周的113.44亿美元降至54.08亿美元.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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