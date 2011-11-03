〔美股业绩〕AIG第三季净亏损逾40亿美元,受飞机租赁业务及市场疲弱拖累

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
路透11月3日电---保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)周四公布,第三季亏损超过40亿美元,因其飞机租赁分支为部分机队作减计支出,且公司持有三分之一股权的亚洲保险商美国友邦保险(AIA)(1299.HK)合理值下滑.
AIG公布第三季亏损41.1亿美元,或每股亏损2.16美元,去年同期为亏损25.2亿美元或每股18.53美元.去年同期该公司计入一系列资产出售支出且股份基数较小.
第三季AIG运营亏损为30.4亿美元,或每股1.60美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预计AIG期内每股亏损0.63美元,但预估区间极宽,从每股亏损0.22美元至0.99美元不等.
AIG表示其飞机租赁分支ILFC为95架飞机减值15亿美元,因客户更看好更新和更节能的机型.其友邦持股的合理值也减少了23亿美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
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