〔美国债市〕MBS较可比公债利差扩阔,供应令较低票息MBS承压

IFR芝加哥11月3日电---希腊政府周四有关公投的立场有软化迹象,该国可能在获得又一轮金援上有所进展令投资人风险意愿升温.欧洲央行降息一码扶助股市.美国10年期公债跌17/32,收益率报2.066%,两年期/10年期公债收益率差扩阔约6个基点,报182.7个基点.

抵押贷款支持债券(MBS)市场,较低票息MBS自开盘就走势挣扎,因昨日尾盘有一波抛售且有供应,且预计有更多新债进场.

今日抵押贷款银行家出售规模看来仍保持在15-20亿美元范围内,供应主要是票息为3.5%的债券.早盘中段至中午,包括美联储在内的买家开始浮现.

较高票息的MBS跑赢,有来自基金经理人和对冲基金的买盘,特别是针对票息为5.5%的.

收盘时,MBS价格涨跌互见,票息为3.5%的30年期MBS跌达3/8个大点,而票息为5.5-6.5%的30年期MBS则升1-2个跳动点.15年期MBS全线下滑,较低票息的跌约6个跳动点,5-5.5%的则跌1-2个跳动点.票息为3.5%至4.5%的MBS较10年期公债利差扩阔1/64至1/32个大点,而票息为5.5-6.0%的利差则收窄高至1/8个大点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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