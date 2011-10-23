《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月21日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 84.46 +1.12 +1.34 3806732
搜狐 (SOHU.O) 54.55 -0.45 -0.82 1185894
网易 (NTES.O) 45.73 +1.10 +2.46 434036
百度 (BIDU.O) 122.16 -1.71 -1.38 8098175
亚信科技 ASIA.O 10.49 +0.10 +0.96 384065
侨兴环球电话 XING.O 0.81 +0.02 +2.53 61401
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.18 +0.37 +3.13 1562764
联电 (UMC.N) 2.08 +0.06 +2.97 528569
日月光 (ASX.N) 4.24 +0.10 +2.42 251915
矽品精密 (SPIL.O) 5.12 +0.21 +4.28 906757
和信超媒体 (GIGM.O) 0.96 -0.02 -2.04 71562
友达 (AUO.N) 4.03 +0.19 +4.95 347619
中华电信 (CHT.N) 33.20 +0.42 +1.28 36937
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.61 +0.19 +0.55 638694
香港
中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0
中国移动 (CHL.N) 48.76 +0.60 +1.25 290569
中国联通 (CHU.N) 19.42 +0.02 +0.10 379742
中国电信 (CHA.N) 63.25 +0.67 +1.07 19613
中芯国际 (SMI.N) 2.64 +0.11 +4.35 15548
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 程琳
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。