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亚洲 | 2011年 10月 23日 星期日 09:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月21日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 84.46 +1.12 +1.34 3806732

搜狐 (SOHU.O) 54.55 -0.45 -0.82 1185894

网易 (NTES.O) 45.73 +1.10 +2.46 434036

百度 (BIDU.O) 122.16 -1.71 -1.38 8098175

亚信科技 ASIA.O 10.49 +0.10 +0.96 384065

侨兴环球电话 XING.O 0.81 +0.02 +2.53 61401

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.18 +0.37 +3.13 1562764

联电 (UMC.N) 2.08 +0.06 +2.97 528569

日月光 (ASX.N) 4.24 +0.10 +2.42 251915

矽品精密 (SPIL.O) 5.12 +0.21 +4.28 906757

和信超媒体 (GIGM.O) 0.96 -0.02 -2.04 71562

友达 (AUO.N) 4.03 +0.19 +4.95 347619

中华电信 (CHT.N) 33.20 +0.42 +1.28 36937

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.61 +0.19 +0.55 638694

香港

中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0

中国移动 (CHL.N) 48.76 +0.60 +1.25 290569

中国联通 (CHU.N) 19.42 +0.02 +0.10 379742

中国电信 (CHA.N) 63.25 +0.67 +1.07 19613

中芯国际 (SMI.N) 2.64 +0.11 +4.35 15548

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 程琳

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