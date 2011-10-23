〔全球航运〕波罗的海船运指数下跌,关注中国铁矿石需求

路透伦敦10月21日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五转为下跌,不过海岬型市场依然因中国的铁矿石和煤炭需求旺盛而受到支撑.

经纪商表示,船只供应增加的步伐超过商品需求,势将在未来数月令干散货运费升幅受限,而经济面的不确定性更会增添阻力.

波罗的海乾散货运价指数下跌8点或0.37%,至2,153点.

近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口增加,提振海岬型市场所推动.日本的煤炭进口亦升高.

澳洲制造业今年稍早受洪灾干扰,而日本工业原物料进口需求则因地震而受影响.

Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth表示:"展望今年第四季,我们预计铁矿石价格下跌,加之国内产量下降,将对海岬型市场构成利好,因而我们将第四季的运价预估从每日1.3万美元上调至2.6万美元."但他并称,上行势头将在明年第一季放缓.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周五小涨1点,海岬型船舶日平均获利为30,975美元,本月稍早曾触及2010年11月以来最高.

海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌1.55%,该型船舶平均获利为16,215美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)