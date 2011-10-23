《美股一周展望》企业第三季业绩理想,但未来两季获利前景恐趋黯淡

* 第四季和明年第一季的企业增长预估下调

* 关注重点从业绩转向欧洲情势

* 企业第三季获利增长预估上调

路透纽约10月21日电---尽管迄今为止披露的公司第三季财报相对理想,但未来数个季度的获利前景趋于黯淡.

大公司公布的第三季财报相对稳健,谷歌(GOOG.O)、麦当劳(MCD.N)等公司的业绩强劲.

但除非美国经济前景出现转折,否则未来数季的情形可能就不那麽乐观了.

市场目前的关注重点在欧洲.人们寄望欧洲领导人的一系列峰会能找到欧元区危机的解决办法,在该期望的提振下,标准普尔500指数.SPX本周上涨1.1%,升至近期一直难以突破的波动区间上方.

由于市场高度聚焦欧洲情势,即便是大多数公司的业绩超出预期,也难吸引投资者的太多目光.

与此同时,根据汤森路透数据,10月初以来,标准普尔500指数成分公司对第四季和明年第一季的获利预估下滑,尤其是原材料、能源和金融板块.

"这正是令市场及美国企业担忧的因素之一,"Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示.

造成业绩忧虑的主要原因,是人们预期欧洲和中国等全球其它地区的需求减少.经济指标显示,上述地区的增长正在放缓.

欧洲主权债危机已困扰市场数月,美国经济也令人担心,该国的高失业率是主要问题之一.

汤森路透业绩分析师Jharonne Martis称,第三季获利的强势表现中,大部分源于依然强劲的国际营收增长.

"公司获利强劲增长,和全球经济的不确定性依然形成反差,"该报告称.

海外营收平均占据标准普尔500指数成分公司总营收的30%.

汤森路透数据显示,在迄今公布财报的133家成分公司中,68%的业绩优于预期,高于长期平均水准.

下周将有更多标准普尔500指数中的大公司公布业绩:卡特彼勒(CAT.N)、Coach(COH.N)、波音(Boeing)(BA.N)和宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)等.

数据显示,标准普尔500公司第三季获利料较上年同期增长14.7%,10月3日预估的增幅为13.1%.

第四季获利增幅预计为12.5%,低于10月3日预估的15%;明年第一季获利增幅料为7.6%,10月3日预估为10.2%.

**忧虑因素或已被消化**

一些分析师表示,人们对获利状况的忧虑可能早已反映在股价中,获利预估的变化,只是在跟上这些市场情绪.

若确实如此,如果前景出现改善,将使得上述预估显得过低.

"若欧洲(的债务危机解决办法)确实令市场满意,我认为这些预估将被证明是错的,"Cardillo表示.

分析师指出,只要美国经济不重陷衰退,企业就能取得利润增长.

下周将公布一系列数据,包括周四的美国经济增长率,路透调查显示,美国第三季GDP环比年率料为增长2.5%,高于第二季的1.3%.

"美国的整体宏观数据继续证实,目前处在长期、缓慢而痛苦的复苏中,而不是衰退.尽管步伐缓慢,但若这种状态继续保持下去,经济活动应能支持企业获利,"Calvert投资管理公司首席投资官Natalie Trunow表示,该公司的资产管理规模约为148亿美元.(完)