〔欧洲金融〕欧盟/IMF报告称,民间持有人或须接受60%的希腊债务扣减

路透布鲁塞尔10月21日电---欧盟和国际货币基金组织(IMF)周五的一项悲观分析显示,若要使希腊的巨额债务在长期内更可维持,其债券的民间持有人或须接受高达60%的扣减率.

欧元区财长周五批准向希腊发放一笔80亿欧元的援助贷款,为该国抛出了一根救命稻草,希腊下个月就须用这笔资金偿债.

但欧盟执委会、欧洲央行和IMF发布了一份有关希腊偿债能力的悲观报告.

在报告检视的三种情形中,唯一一种可使希腊债务与GDP之比降至110%的情形,需要民间债券持有者同意60%的扣减率,尽管110%的债务/GDP之比仍被认为是高位.

"若要到2020年将债务/GDP之比降至110%以下,则希腊债券的面值扣减至少须达到60%,且/或者需要政府部门就融资条件作出更多让步,"路透所获的这份债务可持续性报告称.

一项脚注表明,欧洲央行不同意将该情形纳入报告,担心民间部门拒绝同意自愿进行如此高比例的扣减,这实际上会导致希腊全面违约.

该报告还显示,希腊债务/GDP之比可能从目前的约160%最高升至186%.

欧元区财长表示,80亿欧元的援助款项将在11月上半月拨付,但尚待IMF的最终批准.这应会使希腊在今年避免债务违约.(完)