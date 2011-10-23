〔全球汇市〕投机客在10月18日止当周增持美元多头仓位--CFTC

日本个股：丰田汽车上调全年获利预期，受益于日圆走软及削减成本
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 周一将全年获利预期上调9.7%，因预计将获得日圆走软的更大助益，而削减成本的努力也将见效。丰田是全球第二大车企。
路透纽约10月21日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位.
10月18日止当周,美元净多头仓位升至148.6亿美元,前一周为142.4亿美元.
这是投机客连续第六周净做多美元,在此之前直至2010年7月,投机客一直持有美元净空头仓位.
此次美元净多头仓位上升主要是因为瑞郎空仓大幅增加.
投机客持有的欧元净空头仓位从前一周的73,795口增至77,720口,反应了市场对欧元区债务危机能否得到解决的怀疑情绪.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月18日当周 10月11日当周
多头仓位 49,047 54,190
空头仓位 22,140 19,071
净仓位 26,907 35,119
欧元(125,000欧元为1口)
10月18日当周 10月11日当周
多头仓位 20,977 17,040
空头仓位 98,697 90,835
净仓位 -77,720 -73,795
英镑(62,500英镑为1口)
10月18日当周 10月11日当周
多头仓位 16,946 15,391
空头仓位 70,172 77,363
净仓位 -53,226 -61,972
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月18日当周 10月11日当周
多头仓位 3,829 5,233
空头仓位 6,072 5,220
净仓位 -2,243 13
加元(100,000加元为1口)
10月18日当周 10月11日当周
多头仓位 23,343 23,922
空头仓位 48,138 48,835
净仓位 -24,795 -24,913
澳元(100,000澳元为1口)
10月18日当周 10月11日当周
多头仓位 41,395 37,196
空头仓位 21,042 26,443
净仓位 20,353 10,753
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月18日当周 10月11日当周
多头仓位 12,445 12,075
空头仓位 4,220 5,237
净仓位 8,225 6,838 (完)
--编译 程琳;审校 丁琦
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