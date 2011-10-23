〔全球汇市〕投机客在10月18日止当周增持美元多头仓位--CFTC

路透纽约10月21日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位.

10月18日止当周,美元净多头仓位升至148.6亿美元,前一周为142.4亿美元.

这是投机客连续第六周净做多美元,在此之前直至2010年7月,投机客一直持有美元净空头仓位.

此次美元净多头仓位上升主要是因为瑞郎空仓大幅增加.

投机客持有的欧元净空头仓位从前一周的73,795口增至77,720口,反应了市场对欧元区债务危机能否得到解决的怀疑情绪.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月18日当周 10月11日当周

多头仓位 49,047 54,190

空头仓位 22,140 19,071

净仓位 26,907 35,119

欧元(125,000欧元为1口)

10月18日当周 10月11日当周

多头仓位 20,977 17,040

空头仓位 98,697 90,835

净仓位 -77,720 -73,795

英镑(62,500英镑为1口)

10月18日当周 10月11日当周

多头仓位 16,946 15,391

空头仓位 70,172 77,363

净仓位 -53,226 -61,972

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月18日当周 10月11日当周

多头仓位 3,829 5,233

空头仓位 6,072 5,220

净仓位 -2,243 13

加元(100,000加元为1口)

10月18日当周 10月11日当周

多头仓位 23,343 23,922

空头仓位 48,138 48,835

净仓位 -24,795 -24,913

澳元(100,000澳元为1口)

10月18日当周 10月11日当周

多头仓位 41,395 37,196

空头仓位 21,042 26,443

净仓位 20,353 10,753

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月18日当周 10月11日当周

多头仓位 12,445 12,075

空头仓位 4,220 5,237

净仓位 8,225 6,838 (完)

--编译 程琳;审校 丁琦

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