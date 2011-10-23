《美债一周展望》欧盟峰会或奠定周初基调,美国标债及数据亦受关注

* 欧盟峰会或将为未来一周的开局奠定基调

* 控制希腊债务危机的举措或将打压美债买盘

* 为两年期、五年期和七年期美债标售做准备

* 美国数据:消费者信心、订单、请领失业金人数、第三季GDP

路透纽约10月21日电---若欧盟应对债务危机的峰会富有成效,且美国数据显示经济成长,哪怕只是缓慢增长,那麽美国公债市场就可能以防御姿态展开新的一周.

法国要求利用更多的欧洲央行资金来应对欧债危机,但周五遭到德国和其他欧盟国家的反对.

然而欧元区财长周五同意了80亿欧元希腊抒困资金的拨付,这是根据去年欧盟、国际货币基金组织(IMF)达成的救援协议提供给希腊的第六笔援助.

参阅欧债危机图表,请点击(r.reuters.com/hyb65p)

若过去两周重新燃起的风险交易下周仍有吸引力,就可能让避险资产美国公债处于劣势,进而让美国财政部下周标售两年期、五年期和七年期公债时面临挑战.

财政部将先後于周二、周三和周四标售350亿美元两年期、350亿美元五年期和290亿美元七年期公债,规模与上月保持一致.

此外,若未来一周出炉的经济数据与最近数据相符,都显示经济温和增长,那也可能进一步推升美国公债收益率(殖利率).

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR周五报2.22%,10月3日曾创下1.76%的收盘水准.

路透调查显示,经济咨商会10月消费者信心指数料为46.5,略高于9月的45.4.该数据将于周二公布.

若该指数大幅高于预期,美国公债收益率或将上涨.而鉴于近期初请失业金数据持稳且近两周股市上涨,这种情况很可能出现.

将于周三出炉的9月耐久财(耐用品)订单若优于预估,也可能推高美国公债收益率,路透调查预估9月订单下滑0.5%.8月为下滑0.1%.

对市场而言,耐久财订单数据中的关键部分是扣除飞机的非国防资本财,这反映了企业支出情况.该分项指数9月预计增长0.2%,8月为增长0.9%.

若实际增长幅度超出预期,则美国公债收益率或将上涨.若是逊于预期,或显示小幅下滑,则收益率可能略微下跌,但该数据或许变动不大,因8月0.9%的增幅十分强劲.

若一周初请失业金人数仍是40万或略高一些(路透调查预估为40.2万),则美国公债收益率或不会有太大反应.但整体而言,这种情况下高风险资产就会受到支撑,进而在一定程度上削弱避险美债的魅力.

**对美国近期经济前景看法不一**

即便未来一周的欧洲新形势和美国经济数据能遏制投资者对避险资产的偏好,但对于美国经济未来数月是会加速还是减速的分歧极大,或将限制收益率的任何上涨.

一些经济分析师认为,美国经济将再次加速,因之前的减速是受能源价格上涨和日本地震造成供应链中断等暂时性因素影响.

路透调查显示,分析师预计美国第三季GDP增长2.5%.美国GDP报告将于周四公布.

德银证券首席美国经济分析师Joseph LaVorgna称:"若GDP反弹,那一直以来对经济活动即将放缓的忧虑应该可以减轻一些."他预计第三季GDP增幅为2.7%.

但分析师还对较长期前景抱有忧虑.

高盛分析师Jan Hatzius在劳伦斯克莱因奖(Lawrence R. Klein Award)颁奖典礼上发言称,他的团队担心施以限制性更高的财政政策对依然脆弱的经济可能造成的影响.该奖项是授予过去四年预测最准的经济分析师,此次被高盛经济团队摘得.

Hatzius表示:"联邦、州和地方政府的财政收缩,让GDP在过去一年少了将近1个百分点的增幅,并可能对2012年GDP造成同样或更大的负面影响,取决于工资税减免和紧急失业救济计划是否延长."

他表示,不够充分的货币刺激政策是另一个担心所在.

他指出:"危机已经过去三年,名义GDP仍较危机前趋势水平低10%,没有任何追上过去水平的迹象,"主要是因为"实质产出和就业远低于预估的潜力水平".(完)

--编译 程琳;审校 丁琦

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