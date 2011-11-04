〔欧洲汇市〕英镑兑美元下滑,跟随欧元颓势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 英镑兑美元下滑,兑普跌的欧元上涨
* 交易商指在1.60美元上方有企业卖兴
* 英国经济忧虑继续令英镑承压
路透伦敦11月4日电---英镑兑美元下滑,跟随欧元因欧元区债务忧虑的跌势,在希腊关键的信任投票前市场气氛紧张.
英镑兑美元GBP=D4跌0.25%,报1.6021美元,交易商表示,在1.60美元上方有强劲的企业卖需打压.
交易商称,报称在1.60美元有选择权到期,令英镑徘徊在该水准附近.进一步跌势将目标本周低点1.5876美元以及目前在1.5874美元的55日移动均线切入位.
技术分析师表示,英镑的前景利空,在近期未能守住目前约在1.6141美元的200日移动均线切入位後势将进一步下滑.但英镑兑普跌的欧元上涨.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.3%,报0.8588英镑,逼近11月1日低点0.8548英镑,交易商称稍早欧元/美元定盘有关的抛售拖累欧元普跌.
德国总理梅克尔表示,20国集团(G20国家)鲜有承诺参与欧元区救助基金後,欧元人气受创.市场也将等待周五希腊信任投票的结果,关系到该国获救助协议的命运.
另外,对英国经济的担忧预计将继续令英镑兑美元承压,本周公布的英国制造业和服务业活动调查结果疲弱.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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