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市场报道 | 2011年 11月 5日 星期六 05:59 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货涨跌互见,种植区降雨预报令远月合约下跌

路透芝加哥11月4日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周五微幅收高,但远月合约下跌,交易商指因预报指主要种植区将有降雨.

美元上涨令小麦价格进一步承压.

CBOT-12月小麦期货WZ1收高3/4美分,报每蒲式耳6.36-3/4美元.

在过去一周的降雨以及预计下周初将有更多降雨将有助于提升硬红冬麦前景.

日本在周度标购中从美国购入78,050吨食用小麦.

今日CBOT小麦预估成交量为97,933口.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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