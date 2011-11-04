〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货涨跌互见,种植区降雨预报令远月合约下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月4日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周五微幅收高,但远月合约下跌,交易商指因预报指主要种植区将有降雨.
美元上涨令小麦价格进一步承压.
CBOT-12月小麦期货WZ1收高3/4美分,报每蒲式耳6.36-3/4美元.
在过去一周的降雨以及预计下周初将有更多降雨将有助于提升硬红冬麦前景.
日本在周度标购中从美国购入78,050吨食用小麦.
今日CBOT小麦预估成交量为97,933口.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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