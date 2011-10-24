〔欧元债市〕德债期货宽幅震荡,投资人期待危机解决方案

* 德债期货宽幅震荡,静待欧盟峰会

* EFSF杠杆化和民间参与救助的细节仍至关重要

* 二线国家公债承压,但意大利公债收益率仍低于6%

路透伦敦10月24日电---德债期货周一收盘变动不大,盘中交投震荡,投资人仍质疑本周中将召开的峰会将提出的计划是否足以应对欧元区债务危机.

交易商表示,法国提出将欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金转变为银行,并允许其无限制使用欧洲央行资金的建议遭到反对太令人失望.

欧盟现在在讨论的综合解决办法包括担保新发行主权债的部分损失,和创立一个特别目的投资工具,但市场人士表示这种解决办法的火力更有限.

法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq表示,"只要对当前局势还没有实质的解决办法,市场将继续保持在目前区间内.中长线投资人活动非常有限,他们离场观望."

欧洲的领导人周三将再次开会,试图达成本应在周日出台的应对危机策略协议,但持续的分歧拖慢了进程.

12月德债期货FGBLZ1升仅10个跳动点,收报134.77,盘後进一步下挫测试日低134.42.

德债期货成交量约60万口,约为日均值的一半.

德国商业银行技术分析师Karen Jones表示,若升至近期跌势的50%回档位136.06,可能为升向8月高位138.91/139.19开路.

评等较低的欧元区公债收益率也上升,但未能突破上周五触及的日内高位,西班牙和意大利公债收益率上周五均升至欧洲央行开始购买公债应对市场压力上升以来最高.

意大利10年期公债收益率尾盘报5.96%,上周五一度升穿6%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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